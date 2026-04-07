SKE48野村実代（23）がデビュー10周年を記念した初写真集「美しい方程式」を6月15日に発売することが決定した。

16年10月に8期生としてグループに加入し、23歳になった。168センチの長身、抜群のスタイルの良さを武器にファッションショーにも多数出演しており、アニメに例え「アイカツ体型」と話題になったことも。

同作はタイのプーケットで撮影を行い、ランジェリーショット、スカートショットなど開放的な姿をたっぷり披露している。衣装やヘアメークの細部にもこだわって自身の納得のいく内容で撮影に臨み、写真のセレクトはもちろん、配置や構成にも積極的に意見を出すなど、制作にも深く関わったという。

野村は発売にあたって「アイドルになって10年。水着NGを貫き通してきた私が、こんなにも私をさらけ出す瞬間は後にも先にもこの一冊だけになると思います」と覚悟を示し、「私の人生の中で写真集を出す、そんなことはない、絶対に私には無理だ、と心のどこかでずっと諦めていました。でも私を応援してくださる皆さんがいるからこんなにすごいことが今、起きています。皆さんのおかげで今の若い私の姿を形に残せることが本当に幸せです。一生の宝物。きっと誰かのフェチに刺さる、そんなページがぎゅっと詰まった、私にとって特別な一冊。あなたの特別にもなれますように」とコメントした。

秋元康氏による「最初は、そのスタイルに目を奪われる。でも、知るほどに見えてくる。飾らない性格。夢に向かって進むまっすぐさ。そして気づけば、心も奪われる。この方程式は手強い。」という力強い帯コメントも公開された。