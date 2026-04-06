今から夏が楽しみです。全国有数のスイカの産地、長野県松本市では露地栽培の苗の植え付けが始まりました。青空が広がった6日の松本市和田。父親の代から40年間、スイカを作り続けている大久保武さんの畑では、露地栽培のスイカの、苗の植え付けが行われていました。JA松本ハイランドすいか部会大久保武部会長「特徴はシャリ感のある甘いスイカで、大玉であることだと思います。美味しく召し上がっていただきたいと思います」苗