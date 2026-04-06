東京グレートベアーズからタイランドリーグのダイアモンドフードVCに短期レンタル移籍中の戸嵜嵩大が、同リーグのベストアウトサイドヒッターに選出された。 2025年12月中旬から2026年4月上旬までの期間で、短期レンタル移籍をしている戸嵜。VC長野トライデンツ在籍中にインドネシアのクラブチームへ期限付き移籍をして以来、自身2度目となる海外移籍でチームのキャプテンを