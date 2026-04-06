話題のユニクロの「シアーT」（1990円）と、GUの「ソフトシアークルーネックT」（990円）。似ているけれど違いはある？どちらも購入したという、アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんが、実際に着てみて感じたことを綴ります。それぞれの魅力と、着まわしコーデも紹介してくれました。ユニクロはなめらか、GUはしっかりユニクロの「シアーT」とGUの「ソフトシアークルーネックT」はどのように違うのか、比較していきた