汚れがたまりがちな浴室ドアのレール。掃除がしにくい場所でもあります。そこで今回は、洗剤の選び方や100円ショップでも買える便利なアイテムなど、素材を傷めずにできるドアレールの掃除法をご紹介。クリンネスト1級のせのお愛さんが解説します。傷みやすいアルミ素材のドアレールは「洗剤選び」に注意浴室ドアのレールにはアルミ素材が使われていることが多く、塩素系などの強い洗剤を使い続けると、腐食や変色の原因になること