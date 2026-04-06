霜月りつの小説『読心のエリス身分剥奪された伯爵令嬢がかぶった猫を捨てるまで』（マイナビ出版）が2026年2月24日の発売開始より1ヶ月ほどで重版となった。 【画像】漫画でわかる『読心のエリス』 本書は、父の逮捕によって身分を剥奪された伯爵令嬢エリスティアが、困難な状況においても自らの力で父の冤罪を証明するために奮闘する物語。令嬢から平民に没落しても、信じていた友人に裏切られても、それでもなお、メン