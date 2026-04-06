回転ずしチェーンのはま寿司は2日、「はま寿司 小林店」（宮崎県小林市）で集団食中毒が発生したことを公表。公式サイトで「多大なる苦痛とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫（わ）び申し上げます」などと謝罪した。 はま寿司によれば、3月27日に小林店で食事をした20グループ66人のうち、39人に下痢や嘔吐（おうと）といった症状が確認されたという。保健所が調査した結果、客17人と従業員4人からノロウイルスが