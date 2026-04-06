まさかのゴーアラウンドに…ドイツのルフトハンザ航空の「ボーイング747-8（D-ABYN）」が2026年4月6日、羽田空港へと飛来しました。この機体は特別塗装で、SNSで「これぞ記念塗装の傑作」「全ルフトハンザ機に施されるべきです」と、世界中の航空ファンから評されたほどスタイリッシュなデザインとなっています。さらにこのたびの飛来では、通常便とは異なる飛び方をしたことで、一部航空ファンのあいだで話題となっています。【