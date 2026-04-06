まさかのゴーアラウンドに…

ドイツのルフトハンザ航空の「ボーイング747-8（D-ABYN）」が2026年4月6日、羽田空港へと飛来しました。この機体は特別塗装で、SNSで「これぞ記念塗装の傑作」「全ルフトハンザ機に施されるべきです」と、世界中の航空ファンから評されたほどスタイリッシュなデザインとなっています。さらにこのたびの飛来では、通常便とは異なる飛び方をしたことで、一部航空ファンのあいだで話題となっています。

【写真】えっ…これが「世界一カッコいいかもしれないジャンボ機」圧巻の全貌です

「D-ABYN」は同社の創立100周年特別塗装機となっており、胴体は青ベースでそのうえに白い「ツル」が描かれているほか、胴体左側に「100」、右側には「1926/2026」、機体下面に「100」の文字が描かれているというものです。

当初よりこのデザインはSNSユーザーより絶大な支持を獲得。この特別塗装は他の機種にも施されているものの、この「D-ABYN」についてはその特別塗装機ラインナップのなかでとくに、根強いファンの多い「ジャンボ機」への特別デザイン実施ということで、その機体を見たユーザーからは「これまでで最高だと思う」「超クール」「最高かよ」「セクシーだ」といったコメントが寄せられました。

この日「D-ABYN」は、1度羽田空港A滑走路への着陸をトライするも、着陸復航（ゴーアラウンド）を実施。大田区や川崎市上空を低空で飛行したのち、2度目の着陸に成功しています。SNSではこの事態に「感涙」「まさかのゴーアラ」「ルフトハンザ航空の100周年特別塗装機のおなかを低空で見られただなんて、ちょっと羨ましい..」「朝からルフトハンザたんのゴーアラ見てしまった！」といった反応が寄せられています。