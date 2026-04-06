4月3日、高知県内で2026年初めて、マダニが媒介する感染症「日本紅斑熱」の感染が確認されました。県では、野外でのマダニ対策や野生動物との接触に注意するよう呼びかけています。高知県健康対策課によりますと、4月3日、安芸福祉保健所管内の80代の女性がマダニが媒介する感染症の1つ「日本紅斑熱」に感染したと医療機関から届け出がありました。高知県内での「日本紅斑熱」の感染は2026年初めてです。マダニが媒介する感染症は