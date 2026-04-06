春はスタートの季節です。4月6日、高知市で高知県立大学の入学式が行われました。■井上琢己アナウンサー「入学する学生の6割は県外から新たなステージに胸をふくらませている新入生。おめでとうございます。」4月6日、高知市の新来島高知重工ホールで行われた高知県立大学の入学式。2026年度は文化学部や看護学部など4つの学部に、県内出身者144人を含む359人と、大学院25人のあわせて384人が入学しまし