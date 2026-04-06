【モデルプレス＝2026/04/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが4月5日、自身のInstagramを更新。タイトなシルエットのノースリーブワンピース姿を披露した。【写真】「今日好き」出身美女「肩のラインが綺麗」タイトなノースリニット姿◆藤田みあ、ノースリワンピ姿公開藤田は「関西コレクションS／S 2026ありがとうございました！！」と、