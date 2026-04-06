「今日好き」藤田みあ、ボディライン際立つタイトノースリワンピ姿「スタイル抜群」「いつもと違う雰囲気」の声
【モデルプレス＝2026/04/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが4月5日、自身のInstagramを更新。タイトなシルエットのノースリーブワンピース姿を披露した。
【写真】「今日好き」出身美女「肩のラインが綺麗」タイトなノースリニット姿
藤田は「関西コレクションS／S 2026ありがとうございました！！」と、同日京セラドーム大阪で開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」への出演を報告。身体にフィットしたタイトなシルエットの黒に白の総柄のノースリーブワンピース姿のオフショットを公開し、美しいボディラインや素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「クールでかっこいい」「いつもと違う雰囲気も素敵」「肩のラインが綺麗」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身美女「肩のラインが綺麗」タイトなノースリニット姿
◆藤田みあ、ノースリワンピ姿公開
藤田は「関西コレクションS／S 2026ありがとうございました！！」と、同日京セラドーム大阪で開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」への出演を報告。身体にフィットしたタイトなシルエットの黒に白の総柄のノースリーブワンピース姿のオフショットを公開し、美しいボディラインや素肌を見せている。
◆藤田みあの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「クールでかっこいい」「いつもと違う雰囲気も素敵」「肩のラインが綺麗」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
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