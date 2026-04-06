あす4月7日（火）よる11時59分より日本テレビ系で放送 大人のためのトークバラエティー「上田と女がDEEPに吠える夜」に、SPゲストとして菊池風磨（timelesz）が参戦！新年度・新学期に考えたい令和のリーダーシップ論として「上手な叱り方」をテーマにトーク。近年、ハラスメントに対する意識の高まりや、若手に辞められることを恐れるあまり、部下や後輩を叱れない人が急増。そんな時代をどう生き抜けばいいか？上田晋也、若槻千