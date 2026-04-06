法政大学に所属するA教授が4月3日、同大学による不当な研究費返還請求と懲戒処分、さらに実名公表による名誉毀損があったとして、学校法人法政大学を相手取り東京地裁に提訴した。 原告側は、国の公的研究費をめぐる大学の処分が違法であり、2件の懲戒処分はいずれも無効だと主張している。原告と代理人が同日、都内で記者会見を開いた。 特許トラブルで研究「中断」 大学が原告に対して認定した「不正使用」とは、法政大学が