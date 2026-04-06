混迷するイラン情勢のなかでどう折り合いをつけるか。2026年4月6日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）はイラン上空で米軍機が撃墜されたことをめぐり今後の展開を話し合った。トランプ大統領はSNSで、米軍機乗員のうち行方が分からなくなっていた1人を米側が救助したと発表した。特殊部隊など数百人が動員された救出作戦には米海軍特殊部隊など数百人が動員されたとの報道に接した石原良純さんは「未帰還パイロッ