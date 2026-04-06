女優・白石麻衣（33）が6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。乃木坂46時代の“伝説の握手会”について語る場面があった。北海道に旅行で訪れた白石だったが「プライベートで北海道来たことありますか?」と質問されると「ライブで来たぐらいかな?（2枚目シングルの）『おいでシャンプー』のときに“伝説の握手会”があって」と振り返る。「5人だけで行ったんですよ」と白石、生駒里奈、橋本奈々未さん、松村沙友理、高山