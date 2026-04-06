6日朝、石川県小松市の山あいにある小学校近くで親子とみられるクマ2頭が目撃されました。冬眠から目覚めたクマの行動が活発になるこの時期、早朝や夕暮れ時は特に注意が必要です。6日午前6時前、小松市那谷町で通りかかった人が親子とみられるクマ2頭を遠くから目撃しました。けが人はいませんでした。小松市によりますと、2026年に入って市内でクマが目撃されるのは初めてだということです。現場は那谷小学校から北東におよそ300