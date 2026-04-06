なでしこリーグ1部岡山湯郷ベルはきのう（5日）、ホームで愛媛FCレディースと対戦。 放ったシュートは1本と見せ場を作ることができず、0－0のスコアレスドローで試合を終えています。次節はアウェーでオルカ鴨川FCと対戦します。