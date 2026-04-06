週明け６日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比２９０円高の５万３４１３円と続伸。１週間前の月曜日が１４８７円安で２週間前の月曜日が１８５７円安、３週間前の月曜日は小幅安にとどめたが、４週間前の月曜日は２８９２円安だった。 “魔のマンデー”に恐怖心を抱いている投資家は少なくないとみられ、「週末に買いポジションを膨らませた状態にしないのが、ここ最近の相場では不文律となっていた」（ネット証