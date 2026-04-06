ホッフェンハイムの日本代表DF町田浩樹が、今シーズン中の復帰へ意欲を示した。ドイツメディア『Liga Insider』が伝えた。町田はベルギーのユニオン・サン・ジロワーズからホッフェンハイムへと完全移籍で加入。FIFAワールドカップ2026に向けて、自身初となる欧州5大リーグへのステップアップを果たした。その町田は、2025年8月16日に行われたDFBポカール1回戦のハンザ・ロストック戦でデビューを飾ると、ブンデスリーガ開幕