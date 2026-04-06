チャンネル登録者数18万人超えのカップルYouTuber「キムイオハウス」が、4月5日までにインスタグラムを更新。彼氏・キムさんと彼女・イオさんが結婚したことを報告し、祝福メッセージが贈られています。【写真】まさに美男美女！タキシード＆ウエディングドレス姿のキムイオハウスキムイオハウスは、「私たちキムイオは結婚いたしました」と報告をはじめ、写真をアップ。「宮古島で撮影してきました」と説明しているウェディングフ