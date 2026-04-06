大分県中津市本耶馬渓町の青の洞門付近で、地域の人たちが育てたおよそ80万本のネモフィラが見頃を迎えています。 【写真を見る】約80万本のネモフィラが見頃青の洞門で豪雨災害からの復興願いを込め大分・中津市 中津市本耶馬渓町の青の洞門付近では、ネモフィラが一気に開花し、いま7分咲きとなっています。2012年に起きた豪雨災害からの復興への願いを込め、地域の人たちが地元の「青地区」という名前にちなんで毎年、青