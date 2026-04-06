【第88話】 4月4日公開 第88話「広がる野原で戯れて」を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月4日、閃凡人氏によるマンガ「聖なる乙女と秘めごとを」第88話「広がる野原で戯れて」をヤンマガWebに公開した。 第88話では、欠け月の女神から獣の肢と友達になって欲しいと頼まれたイツキとクインは、獣の肢の精神世界へとダイブする。そこで、2人は獣の肢と仲良くなるために、 思いついたアイデ