小林幸子 歌手の小林幸子が５日、京セラドーム大阪で開催された「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」に初出演。パフォーマンス前に行われた囲み取材で、関コレへの想いを語った。小林はこの日、開催30回目と春の訪れを祝う華やかな桜をイメージした衣装で登場し「千本桜」を披露した。衣装は本イベントのために新調されたもので、「（本番まで）時間がなくて昨日できたばかり」という正真正銘の新作。一時は