1975年から1994年にかけて放送された国民的アニメ「まんが日本昔ばなし」が、2026年夏に舞台化されます。タイトルは、「まんが日本昔ばなし」劇場。8月5日から9日までの5日間、東京・渋谷のCBGKシブゲキ!!で上演され、藤原紀香さんらが出演。また、子役についてはオーディションが実施される予定です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】製作を手がけるのは、サムライパートナーズ、愛企画センター、明治座によ