和食さとは、春夏の新作メニューとともに、食べ放題メニューをリニューアルすると発表した。4月9日から提供開始する。【画像多数】和食さと「食べ放題」2026年4月からのメニュー＆価格表焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼きの食べ放題がリニューアル。「さとしゃぶ」のだしのラインナップに、新しく「黒胡椒仕立ての濃厚玉ねぎだし」「甘辛チゲだし」「塩糀レモンだし」の3種類が追加される。プレミアムコースの寿司ジャンルには、