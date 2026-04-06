Space BD株式会社は2026年4月1日、フランスの衛星企業Unseenlabs（アンシーンラボ）社と、日本国内での打ち上げ手段の確保および多様化に向けた戦略的パートナーシップに関する覚書（MOU）を締結したと発表しました。署名式はフランスのエマニュエル・マクロン大統領の来日に伴う公式代表団の訪問にあわせて行われ、フランスのフィリップ・バティスト高等教育・研究・宇宙大臣と、風木淳 内閣府宇宙開発戦略推進事務局長が立ち会い