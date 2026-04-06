タレントの辺見えみり（49）が、12歳の長女との韓国旅行の様子を公開し、話題になっている。【映像】辺見えみりと横顔が“そっくり”12歳長女の2ショット（複数カット）これまでもInstagramでカフェ巡りをしたことや、自宅で小学生最後のひな祭りを楽しんだことなど、長女との日常を発信してきた辺見。2025年11月3日の投稿では、一緒に出掛けた際の親子ショットも披露し、「娘さんの横顔、えみりさんにそっくりですね〜」「一