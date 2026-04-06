春の全国交通安全運動が6日から始まり、石川県庁では交通安全を呼び掛ける知事のメッセージが各市町に伝達されました。6日の伝達式には、各市町の代表者など約100人が出席。式では、キャンペーンレディに委嘱されたミス百万石が、交通安全と事故防止を呼びかける山野知事のメッセージを読み上げました。石川県警によりますと、石川県内では去年、交通事故で32人が亡くなっていて、負傷者数、死者数ともに前年を