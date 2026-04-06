岡山市役所 岡山市は4月3日、岡山市南区公式インスタグラムになりすましたアカウントが確認されたと発表しました。 市によりますと、この「なりすましアカウント」は、南区の公式アカウントに類似したユーザー名やアイコン、プロフィール、投稿などを無断で使用しています。フォロー申請や、DM発信をしてくる可能性があるとして、注意を呼び掛けています。 確認された‶なりすまし”アカウ