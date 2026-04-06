トヨタ新型「C-HR」発売！ かつての“超人気SUV”が「全長4.5m」ビッグボディに“全面刷新”！2026年3月の中盤、トヨタの北米法人は新型「C-HR」を発売しました。北米市場においては約4年ぶりのラインナップ復帰となり、すでに現地では注目を集めています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「C-HR」です！（70枚）長らく待望されていた新型C-HRは、一体どのような進化を遂げているのでしょうか。C-HRのルーツを振