コシダカホールディングス傘下のコシダカが運営する「カラオケまねきねこ」では、「ポケモン30周年」とのコラボレーション企画が決定した。まねきねこ×ポケモン30周年今回、都心部だけでなく全国のポケモンファンの方々に楽しんでもらうため、カラオケチェーン店舗数No.1のインフラ網を最大限に活用し、45都道府県、約700店舗という圧倒的なスケールで展開。「まねきねこ」の名にちなんだ「ネコ・ニャのつくポケモンとその仲間た