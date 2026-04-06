ガシャポンに4月第4週、「ジュエルペット」のめじるしアクセサリーが再び登場。懐かしのペットたちがオーロラ加工されていて、キラキラ可愛い仕上がりとなっています!ガシャポン「ジュエルペット めじるしアクセサリー キラキラオーロラver.」こちらが、「ジュエルペット めじるしアクセサリー キラキラオーロラver.」です。前回のクリアバージョンも好評でしたが、今回のオーロラバージョンも争奪戦になるかも!?ですね。ラインア