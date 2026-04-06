【ガシャポン】「ジュエルペット」めじるしアクセに登場! - オーロラ加工のキラキラチャームに「ぐわー可愛すぎる」「絶対コンプしたい!! ジュエルペット大好き!」とファン興奮
ガシャポンに4月第4週、「ジュエルペット」のめじるしアクセサリーが再び登場。懐かしのペットたちがオーロラ加工されていて、キラキラ可愛い仕上がりとなっています!
ガシャポン「ジュエルペット めじるしアクセサリー キラキラオーロラver.」
こちらが、「ジュエルペット めじるしアクセサリー キラキラオーロラver.」です。前回のクリアバージョンも好評でしたが、今回のオーロラバージョンも争奪戦になるかも!?ですね。
ラインアップは、「ルビー」「ガーネット」「サフィー」「ラブラ」「エンジェラ」の全5種。SNSでは、「ぐわー可愛すぎる」「これぜったいほち、、、ラブラだいすき」「誕生日石なのもあってガーネットめちゃくちゃ好きだったまじ可愛い」「やばあ欲しすぎる」「絶対コンプしたい!! ジュエルペット大好き!」と、発売前から話題に。
どの子が出ても可愛いけれど、1回300円というリーズナブルな価格なので、コンプを目指しのもあり! 見つけたら、迷わず回しちゃいましょう!!
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部
ガシャポン「ジュエルペット めじるしアクセサリー キラキラオーロラver.」
こちらが、「ジュエルペット めじるしアクセサリー キラキラオーロラver.」です。前回のクリアバージョンも好評でしたが、今回のオーロラバージョンも争奪戦になるかも!?ですね。
どの子が出ても可愛いけれど、1回300円というリーズナブルな価格なので、コンプを目指しのもあり! 見つけたら、迷わず回しちゃいましょう!!
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部