記事ポイント初代細胞と不死化細胞株の違いを研究目的別に整理生体の真性と実験効率を見極める選択基準を紹介Cloud-Cloneの540種類の初代細胞と技術支援を解説 ライフサイエンス研究では、細胞モデルの選定が実験結果の信頼性を大きく左右します。Cloud-Cloneは、初代細胞と不死化細胞株の違いを整理し、研究目的に合う選び方を示しています。 Cloud-Clone「初代細胞と不死化細胞株」研究成果を左右する細胞モデル選択ガ