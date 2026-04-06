成長戦略の一丁目一番地は、AI等を活用して企業が生産性向上を目指すことだろう。海外では、話題の中心はAIであるし、日本でも筆者がAI活用について講演するとほぼ全員の参加者が耳を傾けてくれる。ビジネスマンの関心は、AIの進化に集中している。 実は、AIを使って何ができるのかは、今のところ定説はない。単純に調べものを検索エンジンの代わりに使っている人もいれば、電子メールの返信をAIに下書きしてもらったり