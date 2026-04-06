日本電気硝子は、スピーカー用振動板に用いる超薄板ガラスの名称を「Sonarion(ソナリオン)」に決定した。今後、Sonarionのブランド化を通じて、「ハイエンド音響市場における認知度を高め、独自のガラス技術による新たな音響体験の提供と、さらなる採用拡大を目指す」という。 Sonarionは、振動板のために開発された専用の超薄板ガラス。振動板に求められる極限の薄さと軽さを追求し、世界最薄クラスとなる25µ