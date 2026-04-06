モデルの江藤百香（28）が6日までに自身のインスタグラムを更新。結婚したことを報告した。【画像】江藤百香、“お相手”との2ショット投稿で、「got married」と、指輪とハートマークを添えて報告。「かねてよりお付き合いしていた方と、昨年末に結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と伝え、「いつもお世話になっている皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです！ありがとうございます」とつづった。また3枚の写