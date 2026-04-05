とちぎテレビ 鹿沼市出身で大リーグ、アストロズの今井達也選手が、日本時間の５日、アスレチックス戦に先発し、６回途中まで投げて３安打無失点、９つの三振を奪う好投でメジャー初勝利を挙げました。 今井選手の母親の江利子さんに話を聞きました。 今井選手の母 江利子さん： 「前回が悔しい結果だったので、今回無失点に抑えられたので良かった。まだまだ伸びしろ、始まったばかりなので、今までの自分の