村雨芙美、熊田曜子、柚乃りか 熊田曜子、村雨芙美、柚乃りかが５日、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』に出演した。「MARUKATSU presents FASHION LEADERS」のステージに登場した。15回目の出演となった熊田は、恒例ともなった水着姿でランウェイを歩いた。その後、囲み取材に応じ「関コレはいろんなところから見られてごまかしが効かないので…」と、ポールダンスなどを使