阪神は６日、今季甲子園開幕戦となる７日のヤクルト戦で、シンガーソングライターのあいみょんが始球式を務めると発表した。あいみょんは球団を通じて「兵庫県西宮市出身のシンガーソングライター、あいみょんです。私は甲子園球場のそばで育ち、音楽と出会い、音楽に憧れてきました。正真正銘の故郷です！甲子園球場での始球式、ほんまに憧れでした。地元民として誇りに思います。そして７月には、また甲子園球場で２日間のラ