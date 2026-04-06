お弁当をちょっと華やかにしたいけど、手間がかかる作業は避けたい。そんなときダイソーで手に入るアイテムを使えば、ごはんを詰めて押すだけで、ハート型や花型の可愛いおにぎりが作れます。仕上がりは小さめなので、お弁当箱にも詰めやすく、いつものおかずの横に並べるだけで可愛らしい雰囲気になります♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：おにぎりパック（4個）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコー