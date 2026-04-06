買って正解！結局こういうのが使いやすい！テクなしでも見栄えが変わる100均キッチングッズ

お弁当をちょっと華やかにしたいけど、手間がかかる作業は避けたい。そんなときダイソーで手に入るアイテムを使えば、ごはんを詰めて押すだけで、ハート型や花型の可愛いおにぎりが作れます。仕上がりは小さめなので、お弁当箱にも詰めやすく、いつものおかずの横に並べるだけで可愛らしい雰囲気になります♡

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商品情報

商品名：おにぎりパック（4個）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480643786

ごはんを詰めてポン！ちょっと凝りたい日のお弁当に♪ダイソーの『おにぎりパック』

日頃からお弁当づくりをしていると、もう少し見た目を変えたいなと思う日があります。でも形を整えたり、細かい作業を増やすのはちょっと大変。

そんなときにダイソーの行楽グッズ売り場で見かけたのが、ごはんを詰めて押すだけで形が作れる『おにぎりパック』という商品。

ハート、花、星、くまの4種類の型があり、2〜3口くらいの小ぶりなおにぎりが作れます。

今回はハート型と花型を使って、おにぎりを作ってみます。

作り方は、型にごはんを詰めて、フタをするようにぎゅっと押すだけ。

凹み部分を押すと中のごはんをぐっと押し出せるつくりになっています。外れにくいときは、軽く振ってから押し出すとスムーズです。

今回は酢飯を使ったところ、少し型にくっつく感じがありましたが、形を崩すことなく取り出すことができました。

できあがりは小さめサイズなので、お弁当箱にも収まりやすい仕上がり。手で握って作るよりも簡単で、手も汚さずに作れてラクチンです。

お弁当箱に詰めやすいサイズ感！お花見やピクニックにぴったり！

花型のほうには、丸く抜いたチーズをのせてみました。少しアレンジを加えるだけで印象が変わり、より可愛い見た目に♡

いつものおにぎりやごはんを変えるだけで、凝った見た目のお弁当になるのが嬉しいところ。手間は増やしたくないけれど、少し雰囲気を変えたいときに重宝します。

今回は、ダイソーの『おにぎりパック（4個）』をご紹介しました。ごはんを詰めて押し出すだけなので、難しい工程は一切なし。それでも仕上がりは少し手をかけたように見えるのが嬉しいところ。

かわいい見た目のおにぎりをポンポンと量産できるので、お花見やピクニックなど行楽シーズンのお弁当にぴったりです。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。