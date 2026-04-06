SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が6日までに自身のインスタグラムを更新。ノースリーブのセーラーニット姿を披露した。「お気に入りセーラーニットコンパクトサイズで足長く見えて合わせやすいやっとちょっとずつ暖かくなってきたねお花見はできたー？」この投稿にフォロワーらからは「美しい」「とても可愛らしくて似合ってるよ」「自然の笑顔が素敵ですファッションも似合ってます」「このコーディネ