＜ヤマハレディースオープン葛城最終日◇5日◇葛城ゴルフ倶楽部 山名コース（静岡県）◇6510ヤード・パー72＞4打差の9位タイから出た高橋彩華が、72ホール目の18番パー5で90ヤードの3打目をピンの奥から戻して入れてイーグル締め。勝負の行方はトータル8アンダーで並んだ仲村果乃、荒木優奈との三つ巴のプレーオフにもつれた。そこでも2ホールともバーディを奪って2人を振り切り、今季初優勝、通算3勝目を手にした。【写真】“モ