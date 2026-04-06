3月、名古屋で開催されたeスポーツイベント『ASIA esports EXPO』。9月のアジア競技大会に向け、日本代表候補を決める大事な大会だ。それを公式機材として支えたのが、マウスコンピューターのゲーミングPCブランド『G-TUNE』。準備期間は折しも、世界的なメモリ高騰、受注過多による一部製品の販売停止が重なる逆風下、同社はキオクシアとも連携して準備に奔走。トラブルの許されない極限状態で、「国産」の意地と信頼性を貫いた