埼玉高速鉄道の延伸構想が動き出す2026年3月28日に開業25周年を迎えた埼玉高速鉄道（SR）の延伸構想が動き出しました。埼玉県の大野元裕知事とさいたま市の清水勇人市長は2026年3月31日、浦和美園〜岩槻間7.2kmの事業化を鉄道事業者に要請しました。【閑散】現在の「中間駅」周辺を見る（地図と現地写真）事業費は約1440億円。整備は都市鉄道等利便増進法に基づき、営業主体をSR、整備主体を鉄道建設・運輸施設整備支援機構（