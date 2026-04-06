都内でパート主婦として働くSさん（54歳・女性）は、地方で一人暮らしをする79歳の母親を心配し、「見守りカメラ」の設置を提案。しかし、母親からは「監視されているみたい」「交通費を惜しんでいる」と激怒され、Sさんは実家と距離を置いてしまいました。それから1年後、久しぶりに帰省したSさんが目撃したのは、「ゴミ屋敷」と化した実家でした。Sさんが失ってしまったものを見ていきましょう。「見守りカメラ設置」の提案に激