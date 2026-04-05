道の駅の特徴 稚内市といえば日本最北の街で、ライダーにとっても一度は憧れる最北の地。日本最北端の宗谷岬は、誰もが一度は訪れてみたい場所のひとつでもあるはずだ。宗谷海峡を間に東はオホーツク海、西は日本海に面し海の幸はもちろん、宗谷丘陵では宗谷黒牛が育てられており、豊かな食に恵まれた場所でもある。 そんな場所にある道の駅わっかないは「日本最北端の道の駅」で、国道40号の始終点に位置。